В Иерусалиме во время раскопок обнаружили место казней, свидетельствующее о правлении «святого» царя

Свидетельства массовых убийств, в том числе жестоких обезглавливаний, совершенных во время кровавого правления хасмонейского царя Александра Янная (103-76 гг. до н. э.), были недавно обнаружены во дворе рядом с Иерусалимским муниципалитетом во время раскопок древнего водохранилища.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на timesofisrael.com.

«Мы вытащили из ямы более 20 шейных позвонков, которые были разрублены мечом», – сказал доктор Йоси Нагар, антрополог из Израильского управления древностей (IAA). «Мы обнаружили в яме тела и части тел младенцев и взрослых людей, женщин и мужчин, которые, вероятно, стали жертвами жестокой бойни».

Кости эмбрионов, обнаруженные в ходе раскопок, показывают, что среди жертв были даже беременные женщины.

Археологи IAA Кфир Арбив, Нагар и Техилла Либерман представили открытие 11 октября в докладе под названием «Загадка массового захоронения в Русском Подворье».

Сын Иоанна Гиркана, Александр Яннеус, известный как Александр Яннай, служил первосвященником Второго Храма во время его 27-летнего царствования. Правление этого «святого мужа» было отмечено придворными интригами и бесконечными военными кампаниями, в которых он приобрел – и потерял – ряд территорий.

Это было время жестокой борьбы за власть между еврейскими саддукеями и фарисеями, что привело к шестилетней гражданской войне в Иудее, которая, согласно историческим свидетельствам, таким как фарисейский историк Иосиф Флавий, привела к смерти около 50 тысяч евреев. Во время войны иудеи инициировали вмешательство селевкидского царя, которое, объединив еврейский народ против общего врага, привело к отпору тем, кто его призвал.

Открытие массового захоронения эпохи Хасмонеев было представлено на сессии под названием «Интернирование и погребение», которая была представлена ​​на 12-й ежегодной конференции по новым археологическим исследованиям Иерусалима и его региона, которая проходила в Еврейском университете в Иерусалиме.