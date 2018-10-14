Минский ксендз заложил квартиру, чтобы купить новые колокола для костела

В минском костеле Святых Симона и Елены, или Красном костеле, подняли на башню три огромные колокола.

В 1923 году коммунисты сбросили с этого храма колокола, и вот почти через столетие здесь появились новые. Как сообщает "Радыё Свабода", колокола вместе весят почти 2,5 тонны, а их стоимость — около 70 тысяч евро. Чтобы заказать их изготовление, настоятель костела ксендз Владислав Завальнюк даже заложил собственную квартиру, а верующие собирали пожертвования.

Колокола имеют названия: колокол Архангела Михаила, колокол Слуги Божьего Эдварда Вайниловича и колокол Олимпии, Симона и Елены.

Сейчас в костеле ведутся реставрационные работы, в том числе на самой высоте.

Перед тем, как закрепить колокола, и тем, как они начнут выполнять свое предназначение, их освятит архиепископ Тадеуш Кондрусевич.