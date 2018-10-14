Трамп встретился с американским пастором, который два года провел в турецкой тюрьме

Президент США Дональд Трамп встретился с американским пастором Эндрю Брансоном, который провел два года в турецкой тюрьме по обвинению в связях с заговорщиками.

Накануне Брансон был освобожден из мест заключения и вылетел на родину, сообщает "Благовест-Инфо".

Брансон, возглавлявший Евангелическую церковь Воскресения в турецком Измире, вместе со своей женой Лин Норин был в октябре 2016 вызван в миграционную службу. Супругам вручили предписание покинуть территорию Турции на основании того, что деятельность пастора якобы наносила удар по безопасности страны.

Вскоре после этого турецкие СМИ сообщили, что Брансон был связан с FETO (турецкая аббревиатура «Фетуллахистской террористической организации» - так называют в Анкаре сеть Фетуллаха Гюлена), и депортация была заменена арестом.

Арест американского пастора состоялся в рамках борьбы турецких властей со сторонниками исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, который, как утверждают в Анкаре, был главным организатором неудавшегося переворота в июле 2016 года.

Впоследствии Брансону были предъявлены еще более серьезные обвинения – в шпионаже. До последнего времени просьбы властей США – в том числе президента Трампа – об освобождении пастора оставались безрезультатными.

Сам Брансон, проживший в Турции более 20 лет, все обвинения в свой адрес категорически отвергал.

11 октября турецкий суд формально приговорил американского пастора к трем с половиной годам тюрьмы за участие в террористической деятельности, но сразу же освободил его. При этом обвинения в шпионаже были сняты.

13 октября президент Трамп принял освобожденного соотечественника в Овальном кабинете Белого дома, передает BBC.

Пастор поблагодарил главу государства и его администрацию за усилия, направленные на его освобождение, и помолился за Трампа.