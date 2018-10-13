В Чикаго старую церковь превратили в «дом мечты» для семьи с тремя детьми
00:40, 13 октября 2018Мир
2115 0
Бывшая церковь ныне имеет 7 спален и 6 ванных / beautifullife.info
Американская архитектурная компания Scrafano Architects переоборудовала заброшенную католическую церковь в роскошный дом для семьи с тремя детьми.
Находится необычное жилье в городе Чикаго штата Иллинойс, пишет Earth Porm.
Бывшая церковь ныне имеет 7 спален и 6 ванных.
На первом этаже сделали открытую гостиную, смежную с кухней и столовой.
Высота потолков здесь составляет более 7,5 метров.
Трансформируя сооружение в жилой дом, архитекторы все же оставили некоторые элементы дизайна церкви. Оригинальные витражи, кирпичная кладка на втором этаже, деревянные балки — все это сохранили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter