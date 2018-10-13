В Чикаго старую церковь превратили в «дом мечты» для семьи с тремя детьми

Американская архитектурная компания Scrafano Architects переоборудовала заброшенную католическую церковь в роскошный дом для семьи с тремя детьми.

Находится необычное жилье в городе Чикаго штата Иллинойс, пишет Earth Porm.

Бывшая церковь ныне имеет 7 спален и 6 ванных.

На первом этаже сделали открытую гостиную, смежную с кухней и столовой.

Высота потолков здесь составляет более 7,5 метров.

Трансформируя сооружение в жилой дом, архитекторы все же оставили некоторые элементы дизайна церкви. Оригинальные витражи, кирпичная кладка на втором этаже, деревянные балки — все это сохранили.