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В Чикаго старую церковь превратили в «дом мечты» для семьи с тремя детьми

00:40, 13 октября 2018
Мир
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Бывшая церковь ныне имеет 7 спален и 6 ванных / beautifullife.info

Американская архитектурная компания Scrafano Architects переоборудовала заброшенную католическую церковь в роскошный дом для семьи с тремя детьми.

Находится необычное жилье в городе Чикаго штата Иллинойс, пишет Earth Porm.

/ beautifullife.info

Бывшая церковь ныне имеет 7 спален и 6 ванных.

/ beautifullife.info

На первом этаже сделали открытую гостиную, смежную с кухней и столовой.

/ beautifullife.info

Высота потолков здесь составляет более 7,5 метров.

Трансформируя сооружение в жилой дом, архитекторы все же оставили некоторые элементы дизайна церкви. Оригинальные витражи, кирпичная кладка на втором этаже, деревянные балки — все это сохранили.

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