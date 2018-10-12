В американском штате Вашингтон отменили смертную казнь.

Соответствующее решение принял Верховный суд штата. Отныне в качестве высшей меры наказания здесь будет применяться пожизненное тюремное заключение, сообщает Islam-today.

При этом мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания в штате Вашингтон действовал с 2014 года. Согласно опубликованному в СМИ постановлению суда, смертная казнь "не имеет законной силы", поскольку её применение не систематизировано и зачастую происходит "под влиянием расового фактора". Таким образом, Вашингтон стал 18-м штатом, где отменена смертная казнь. Первым из них был штат Мичиган - произошло это еще в 1846 году.