В Сербию прибыл Патриарх Антиохийский Иоанн Х

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х прибыл 11 октября в Белград.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на официальный сайт СПЦ, таким образом, третий по чести иерарх православного мира начал свой «мирный» (официальный) визит в Сербскую Православную Церковь.

Визит продлится до 19 октября, его центральным событием станет Божественная литургия, которую иерархи Антиохийской и Сербской Церквей совершат в воскресенье, 14 октября, в соборе святого Саввы в Белграде.

По прибытии Патриарха Иоанна и сопровождающих его лиц в Белград в соборе святого архангела Михаила сербской столицы был свершен молебен.

В программе патриаршего визита – посещение храмов и монастырей в Сербии, Черногории и Косове: гости из Антиохийской Церкви планируют побывать в Жиче, Студенице, Остроге, Печской патриархии, Дечанах, Нише и Подгорице.

Антиохийский и Сербский Патриархи также встретятся с политическим руководством Сербии.

В ходе переговоров Патриархи Иоанн и Ириней обсудят текущие проблемы, стоящие перед их Церквами, а также перед мировым православием, – в частности, последствия кровопролитного конфликта в Сирии, повлекшего массовый исход жителей Ближнего Востока.