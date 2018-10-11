Британский Верховный суд оправдал кондитеров-христиан, которые отказались делать торт для геев

Британский Верховный суд 10 октября оправдал супругов-кондитеров, обвиненных в дискриминации геев.

Они отказались сделать торт с надписью в поддержку гей-браков, сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт газеты "Известия".

Борец за права ЛГБТ-сообщества Гарет Ли подал в суд против владельцев кондитерской Дэниела и Эми МакАртур еще в 2014 году, обвинив их в дискриминации на почве сексуальных предпочтений.

Сами владельцы кондитерской объяснили, что не смогут изготовить торт с надписью в поддержку гей-браков из-за собственных религиозных убеждений.

Во время первого рассмотрения дела суд установил, что отказ компании в обслуживании нарушает антидискриминационное законодательство страны. Дэниел и Эми МакАртур также проиграли апелляцию на данное решение, но после этого обратились в Верховный суд.

«Апеллянты не отказывали исполнять заказ господина Ли из-за его сексуальной ориентации. Отказ был связан с надписью на торте, а не с личными характеристиками заказчика… Таким образом, в этом деле не было сексуальной дискриминации», – говорится в релизе суда.