Британский Верховный суд оправдал кондитеров-христиан, которые отказались делать торт для геев
Британский Верховный суд 10 октября оправдал супругов-кондитеров, обвиненных в дискриминации геев.
Они отказались сделать торт с надписью в поддержку гей-браков, сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт газеты "Известия".
Борец за права ЛГБТ-сообщества Гарет Ли подал в суд против владельцев кондитерской Дэниела и Эми МакАртур еще в 2014 году, обвинив их в дискриминации на почве сексуальных предпочтений.
Сами владельцы кондитерской объяснили, что не смогут изготовить торт с надписью в поддержку гей-браков из-за собственных религиозных убеждений.
Во время первого рассмотрения дела суд установил, что отказ компании в обслуживании нарушает антидискриминационное законодательство страны. Дэниел и Эми МакАртур также проиграли апелляцию на данное решение, но после этого обратились в Верховный суд.
«Апеллянты не отказывали исполнять заказ господина Ли из-за его сексуальной ориентации. Отказ был связан с надписью на торте, а не с личными характеристиками заказчика… Таким образом, в этом деле не было сексуальной дискриминации», – говорится в релизе суда.