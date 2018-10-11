В Израиле археологи обнаружили надпись на иврите периода Второго храма с названием Иерусалима

Уже 2000 лет назад слово «Иерусалим» писали на иврите так же, как сейчас.

При раскопках в Иерусалиме археологи обнаружили редкий артефакт – фрагмент каменной колонны с выбитой на ней надписью на иврите. Вероятно, находка датируется периодом Второго храма (точнее, I ст. до н. е.). Камень впервые представили во вторник, 9 октября, на пресс-конференции Управления древностей и Музея Израиля. Об этом сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты отмечают особое значение начертанной на камне фразы "Ханания Бар-Дедалус из Иерусалима". В ней название города на иврите дано в полном написании ("ктив мале"), точно так же, как это принято сегодня.

Надпись нашли минувшей зимой при раскопках около здания центра конгрессов "Биньяней ха-ума". Работы проводились археологом израильского Управления древностей Данит Леви перед началом строительства новой дороги. Инициатива исследований принадлежит "Мориа" - иерусалимской компании развития, эта же муниципальная компания финансировала их.

На месте раскопали фундамент здания римского периода с фрагментами древних колонн. Одна из них, видимо, была повторно использована в римском здании. Именно на ней и сохранилась надпись на арамейском языке ивритским шрифтом, типичным для периода Второго храма, времен царствования Ирода.

Археолог Иерусалимского округа в Управлении древностей д-р Юваль Барух и профессор Рони Райх из Хайфского университета, которые изучали надпись, отметили, что в период Первого и Второго храмов название "Иерусалим" обычно давалось в неполном написании ("ктив хасер").

Они отметили: "Полное написание, принятое в наше время, - нетипичный для древности вид написания названия Иерусалима. По существу, это единственная надпись на камне периода Второго храма, известная ученым, с полным написанием. Такой вариант ранее известен был только по монете времен Великого восстания против римлян (66-70 гг. н. э.). Редкость полного написания хорошо прослеживается в ТАНАХе, где город упоминается 660 раз, и только в 5 случаях, относительно поздних, использовано полное написание слова Иерусалим".