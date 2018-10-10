В Казахстане начал работу VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий

В Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщает "Азертадж", в съезде участвуют Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Сербии Александр Вучич, религиозные лидеры, руководители международных организаций, видных политических, общественных деятелей и ученых.

Выступивший на съезде Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что за 15 лет съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводящийся с 2003 года, сыграл важную роль в формировании отношений между различными религиями. Проведением съезда Казахстан демонстрирует международной общественности пример общенационального консенсуса и консолидации общества.

В своем выступлении Назарбаев призвал лидеров мировых религий к совместной борьбе за мир и безопасность на планете.

«Загрязнение окружающей среды, межрелигиозные противостояния, войны, санкции беспокоят каждого из нас. Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдными на фоне прогрессивного научного и технологического процесса», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана предложил создать информационный портал съезда. Он отметил, что цель портала заключается в содействии изучению и применению методов сопротивления религиозному радикализму.

Президент Республики Сербия Александр Вучич отметил значение совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

Выступивший на съезде председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что цель проведения съезда заключается в выражении отношения религиозных лидеров вместе с политическими и общественными деятелями к событиям, происходящим в мире.

Выступившие на съезде озвучили призывы к совместной борьбе за безопасный мир на планете.

Затем состоялась церемония вручения первых наград съезда «Лидеров мировых и традиционных религий».

В работе съезда приняли участие 82 представителя из 46 стран, это свидетельствует о повышающемся внимании к съезду.

10 октября на съезде на тему «Религиозные лидеры во имя безопасного мира» были проведены пленарные заседания «Манифест» Мир. XXI век: концепция глобальной безопасности», «Религии, изменяющиеся в геополитике: новые возможности для объединения человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политики: устранение экстремизма и терроризма».

В рамках съезда состоялось открытие Музея мира и солидарности. Представители мировых религий передали музею памятные подарки.