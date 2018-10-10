Хирург из Судана, читающий пациентам Библию и Коран перед операциями, получил премию ООН

Суданский хирург-католик, читающий пациентам Библию и Коран при операциях и напоминающий помощникам, что «все мы одна семья, а наше призвание спасать жизнь», получил премию ООН.

Доктор Эван (Evan Atar Adaha) служит в больнице Мабан города Бунж в провинции Верхний Нил нового государства Южный Судан. Он убедился на долгом опыте, что вера помогает при операциях многим из его пациентов, а потому перед анестезией лично читает им строки Библии или Корана, затем произносит краткую молитву, и лишь после этого берет в руку скальпель, сообщает Religion News Service.

«Моя глубокая вера очень помогает мне в работе, – говорит хирург, которого коллеги и пациенты зовут просто «доктор Атар». – Меня вдохновляет убеждение, что все мы создания Божьи, и потому в работе я постоянно напоминаю своим сотрудникам, что мы все одна семья, а наше призвание спасать жизнь».

Атар уже более двух десятков лет служит единственным хирургом в больнице Мабан, и за это время спас множество жертв гражданской войны и бедствий в новообразованных государствах Судан и Южный Судан.

За свои огромные заслуги в помощи беженцам, доктор в этом году стал лауреатом правозащитной премии Нансена, присуждаемой Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Доктор Атар получил награду 1 октября в Женеве (Швейцария).

«Служение доктора Атара на благо беженцев во время гражданской войны и тяжких бедствий является блистательным примером глубочайшего гуманизма и самоотверженности, – отметил Филиппо Гранди (Filippo Grandi), Верховный комиссар ООН по делам беженцев. – Благодаря его тяжелому и неустанному труду были спасены тысячи людских жизней, и все эти несчастные мужчины, женщины и дети получили шанс на новую жизнь и счастливое будущее».