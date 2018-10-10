Мормонская Церковь в США поддержала закон о легализации марихуаны

Церковь Святых последних дней (мормонов) в США поддержала компромиссное соглашение по закону о легализации марихуаны для лечебного применения, и помогла тем самым законодателям консервативного штата Юта поставить точку в многомесячных горячих дебатах.

Как сообщает Тhe Guardian, лидеры мормонов после долгого сопротивления решили все же поддержать законодателей штата. Нелегкий компромисс был достигнут под угрозой запланированного на ноябрь революционного голосования по лечебной марихуане, против которого долго выступала Церковь СПД.

Компромисс с церковью, достигнутый по столь острому вопросу в столь консервативном штате, показывает смену отношений американского общества к марихуане, пишет издание. Эта спорная «травка» уже разрешена к использованию в лечебных целях в 30 штатах страны из 50, а также поставлена на ноябрьское голосование еще и в штате Миссури.

По условиям компромиссного соглашения Церкви СПД с законодателями штата, среди которых преобладают республиканцы, законопроект не разрешает выращивать марихуану для личного потребления каждому желающему, даже если он живет слишком далеко от лечебных учреждений и пунктов ее продажи. Он также не дозволяет производить пищевую продукцию, содержащую марихуану, в привлекательных для детей формах – к примеру, в виде печений, кексов и пирожных. Не разрешается также курение марихуаны, а допускается лишь ее внутреннее употребление в виде лечебных препаратов и внешнее в виде лосьонов, кремов и пр.

Лидеры Церкви СПД уже выступили с публичными разъяснениями своей изменившейся позиции перед прихожанами, подчеркивая, что поддерживают лишь строго ограниченное применение марихуаны по врачебным рецептам и медицинским показаниям. Но даже эта небольшая уступка была встречена в штыки многими мормонами, поскольку один из «Столпов веры» в церковном каноне «Слово мудрости» предписывает истинно верующему строгое воздержание от целого ряда греховных продуктов (алкоголя, табака и наркотиков). Греховными считаются продукты, изменяющие сознание и тем самым наносящие ущерб здоровью тела, каковое считается великим даром Божьим и воплощением Его замысла.