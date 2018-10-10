Президент Сербии обратился к духовным лидерам с просьбой защитить святыни Косово

С просьбой помочь защитить от вандалов православные храмы и монастыри на территории Косово обратился к духовным лидерам всего мира Президент Сербии Александр Вучич.

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

— Мы обращаемся ко всем вам, религиозным лидерам, с просьбой помочь нам в защите православных церквей и монастырей в Косово, которые постоянно испытывают угрозу со стороны тех, кто не верит в цивилизацию, в цивилизационное и культурное наследие, — сказал глава Сербии на VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане (Казахстан).

По словам Александра Вучича, религиозные ценности и идеи сегодня, зачастую, «бессовестно используются» определенными силами «для политических и геополитических целей, или же, наоборот, полностью игнорируются».

Напомним, что в 2008 году Косово в одностороннем порядке заявило о своей независимости от Сербии. До сих пор самопровозглашенную республику не признают многие государства. Находящиеся на территории Косово православные храмы и монастыри часто подвергаются актам вандализма со стороны местных радикалов.