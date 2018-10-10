В Греции снесли православный крест, чтобы не "оскорблять" мусульман

Неизвестные "выкорчевали" православный крест, который был установлен месяцем раньше в Апели (Греция).

Как сообщают "Русские Афины", крест был возведен примерно в начале сентября текущего года, а несколько дней спустя один из представителей НПО, действующих на Лесбосе, послал в мэрию письмо, в котором утверждалось, что "крест был установлен неизвестными, с целью попрания иных религий".

В частности, в заявлении НПО «Сосуществование» (Συνύπαρξη) говорилось: «На побережье в Апели был установлен большой крест, с целью не допустить, чтобы другие люди (очевидно, беженцы и мигранты) прибывали на остров. Этот акт является незаконным, а также сооружение выглядит неприглядно (напоминает могилу). Но особенно оскорбительным для христианского символа, символа любви и жертвенности, является нетерпимость к другим. Настоятельно требуем принять действия по устранению произвола. Очевидна неуместность присутствия религиозного символа в месте купания и его превращения в инструмент воинствующих крестоносцев».

Вышеупомянутое заявление вызвало бурную реакцию со стороны местных жителей, которые, естественно, почувствовали, что их религиозным убеждениям нанесен урон.

Тем не менее, символ православия, крест был убран с места, где его установили.