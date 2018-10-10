В Британии впервые в мире начало работу министерство по предотвращению самоубийств
15:05, 10 октября 2018Мир
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Тереза Мэй назначила министра по предотвращению самоубийств / islam-today.ru
В Великобритании впервые в мире начало работу министерство по предотвращению самоубийств.
Возглавила ведомство Жаклин Дойл-Прайс, сообщает Islam-today со ссылкой на "The Guardian".
Таким образом власти страны надеются заставить граждан чаще обращаться за помощью в сложных жизненных ситуациях. С одобрением создания нового министерства выступила и британский премьер-министр Тереза Мэй, отметив, что число самоубийств в соединенном королевстве, несмотря на все усилия властей, по-прежнему остается крайне высоким.
В 2017 году в Великобритании самоубийством жизнь покончил 5821 человек. Суицид является основной причиной смерти мужчин в возрасте до 45 лет.
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