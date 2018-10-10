В Британии впервые в мире начало работу министерство по предотвращению самоубийств

В Великобритании впервые в мире начало работу министерство по предотвращению самоубийств.

Возглавила ведомство Жаклин Дойл-Прайс, сообщает Islam-today со ссылкой на "The Guardian".

Таким образом власти страны надеются заставить граждан чаще обращаться за помощью в сложных жизненных ситуациях. С одобрением создания нового министерства выступила и британский премьер-министр Тереза Мэй, отметив, что число самоубийств в соединенном королевстве, несмотря на все усилия властей, по-прежнему остается крайне высоким.

В 2017 году в Великобритании самоубийством жизнь покончил 5821 человек. Суицид является основной причиной смерти мужчин в возрасте до 45 лет.