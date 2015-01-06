В Турции впервые за 90 лет построят христианскую церковь

Впервые за последние 90 лет правительство Турции одобрило решение о строительстве в стране новой христианской церкви, передает ВВС.

Церковь построят для сирийской христианской общины в западном пригороде Стамбула Ешилькей, пишет ежедневная турецкая газета Daily Sabah.

С момента создания Турецкой республики в 1923 году строить новые церкви в стране не разрешалось, хотя ремонтные работы старых храмов проводились.

Строительство новой церкви Богородицы будет стоить приблизительно 980 тысяч дол. Власти предоставили разрешение на аренду части земли, находящейся в собственности католического кладбища.

В Турции проживает около 25 тысяч христиан-сирийцев, в основном в Стамбуле. Сирийская православная церковь хранит очень древние традиции и проводит свои литургии на языке Иисуса Христа - древнеарамейском.

Турция официально является светским государством, однако 99% ее населения - мусульмане.