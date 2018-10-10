В Латвии выпущен под залог священник, подозреваемый в сексуальном насилии

Государственная полиция Латвии выпустила под залог подозреваемого в торговли людьми священника Павла Зейлю, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Зейля находится в заключении с конца августа, когда он был задержан по подозрению в торговле людьми, сообщает Rus.lsm.lv.

Католический священник Павел Зейля задержан в числе подозреваемых в сексуальном насилии над умственно-отсталым мужчиной. О том, что трое лиц, вероятно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии человека, полиции сообщила некая общественная организация, у сотрудников которой возникли определенные подозрения.

Подозреваемые были задержаны 29 августа. Когда стало известно, что один из них - священник Зейля, его прихожане устроили публичную акцию в его поддержку. В качестве меры пресечения священнику, старшему из троих подозреваемых, избран арест.

Зейля является священником резекненской церкви Страстей Богоматери, Дукстигальской и Презмской церквей, а также начальником латвийского викариата Марианской конгрегации и деканом Резекненского деканата. Публично известная информация свидетельствует, что в 2005 году Зейле присвоен статус почетного жителя Резекне.