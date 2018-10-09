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В Польше прошли поминальные мероприятия по погибшим в Карпатско-Дуклинской операции 1944 года

22:20, 09 октября 2018
Мир
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В Польше прошли поминальные мероприятия по погибшим в Карпатско-Дуклинской операции / sokaleparchy.org.ua

Священники, работники курии и военные капелланы УГКЦ во главе с руководителем Департамента военного капелланства УГКЦ Михаилом Колтуном, приняли участие в межнациональном молитвенном поминовении павших в Карпатско-Дуклинской операции, сообщает "Католический обозреватель".

/ sokaleparchy.org.ua

Поминальные торжества проходили 4 октября в городке Дукла (Польша) и 5 октября в городке Свидник (Словакия). На мероприятиях как в Дукле, так и в Свиднике были представители из Чехии, Словакии, Украины, Польши.

В своей речи владыка Михаил подчеркнул важность взаимопонимания и любви между собой, между нациями, потому что именно это является залогом мира для каждого гражданина своего государства.

/ sokaleparchy.org.ua

После все присутствующие делегации совместно вознесли молитву «Отче наш» за души павших воинов, владыка Михаил вместе со священниками пропели молитву «Вечная память», после чего делегации из разных местностей и стран возложили венки и цветы перед Памятником Воина.

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