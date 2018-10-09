В Польше прошли поминальные мероприятия по погибшим в Карпатско-Дуклинской операции 1944 года

В Польше 4-5 октября состоялись поминальные мероприятия по погибшим в Карпатско-Дуклинской операции 1944-го.

Священники, работники курии и военные капелланы УГКЦ во главе с руководителем Департамента военного капелланства УГКЦ Михаилом Колтуном, приняли участие в межнациональном молитвенном поминовении павших в Карпатско-Дуклинской операции, сообщает "Католический обозреватель".

Поминальные торжества проходили 4 октября в городке Дукла (Польша) и 5 октября в городке Свидник (Словакия). На мероприятиях как в Дукле, так и в Свиднике были представители из Чехии, Словакии, Украины, Польши.

В своей речи владыка Михаил подчеркнул важность взаимопонимания и любви между собой, между нациями, потому что именно это является залогом мира для каждого гражданина своего государства.

После все присутствующие делегации совместно вознесли молитву «Отче наш» за души павших воинов, владыка Михаил вместе со священниками пропели молитву «Вечная память», после чего делегации из разных местностей и стран возложили венки и цветы перед Памятником Воина.