В Финляндии горел православный храм – иконы и фрески не пострадали

В воскресенье вечером в церкви Архистратига Божия Михаила в Миккели (Сайменский приход Финляндской Православной Церкви) произошёл пожар.

Пожар начался в соседним с алтарём помещении, где находится электрический щит. Причины возгорания пока не установлены. Полиция и Служба спасения приступили к расследованию причин инцидента, сообщается на официальном сайте Финляндской Православной Церкви.

«Здесь имели место все необходимые для крупномасштабной катастрофы элементы. К счастью, пожар удалось вовремя локализовать. Согласно свидетельству спасателей, температура в храме была столь высока, что опасность взрывного пожара была вполне реальна. Теперь же ущерб самому зданию – незначителен», – рассказывает священник Микко Менту.

Самая древняя икона церкви Архистратига Божия Михаила в Миккели – Казанская икона Божией Матери XVII века не пострадала от пожара. Также и фрески на западной стене храма, написанные иконописцем Петросом Сасаки в 1990-е годы, как и иконы иконостаса, по мнению реставраторов, получили лишь незначительные поверхностные повреждения.