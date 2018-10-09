В Казахстан на съезд лидеров мировых религий приедут более 80 делегаций

В среду, 10 октября, в Астане (Казахстан) стартует VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров, участие в его работе примут 80 делегаций, в том числе президент Сербии Александр Вучич, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Нассер, генсек всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Уэндли и другие, передает Islam-today.

«В работе съезда ожидается участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, представителей религиозных и общественных организаций», - отметил, в частности, в беседе с журналистами Смадияров.

Участникам форума предстоит обсудить такие темы как «Манифест «Мир XXI века» как концепция глобальной безопасности», «Великие меняющиеся геополитики: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы» и «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».

По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация.