В Швеции хотят запретить обрезание, как жестокое обращение с детьми

Лидер правой популистской партии «Шведские демократы» представил проект предложения, призывающий к запрету немедицинского обрезания мальчиков, который в тексте определяется как «отсталое» жестокое обращение с детьми.

Как сообщает «Лехаим», секретарь «Шведских демократов» Ричард Йомсхоф 3 октября представил проект необязательного заявления об обрезании Риксдагу, шведскому парламенту, где его партия занимает третье место с 18 процентами мест. Под названием «Запрещение немедицинского обрезания» предлагаемый текст, по которому еще не запланировано голосование, гласит: «Риксдаг поддерживает предложение о введении запрета на немедицинское обрезание детей и объявляет об этом правительству».

В сопроводительной записке Йомсхофа о проекте ходатайства он писал, что практика, которую евреи выполняют на 8-дневных младенцах и многие мусульмане совершают чуть позже в детстве, «является регулярным злоупотреблением в отношении отдельного ребенка, а также нарушением целостности и самоопределения ребенка».

В записке также рассматривается, что несколько медицинских ассоциаций и агентств в Швеции выступают против немедицинского обрезания мальчиков на этих основаниях, хотя это и не запрещено законом.