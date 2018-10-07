Католикос Всех Армян отслужил панихиду по Шарлю Азнавуру в парижской церкви, где был крещен и женился певец

В кафедральной парижской церкви Святого Иоанна Крестителя в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна Католикос Всех Армян Гарегин II в субботу отслужил панихиду по Национальному герою Армении, всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру.

Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян, в этой церкви Азнавур был крещен и женился, сообщают «Новости-Армения».

Как сообщает пресс-служба Святого Эчмиадзина, после окончания церемонии Гарегин II отметил, что грусть поселилась в сердце каждого.

"Мы прощаемся со всемирно известным сыном армянского народа, великим деятелем музыки и культуры, Национальным гером Армении Шарлем Азнавуром. Мы провожаем его в вечность, где последователи Господа наследуют вечную жизнь", - отметил Гарегин II.

Католикос напомнил пройденный Азнавуром жизненный путь, который привел его к всемирной славе.

"Мы все знали и видели Азнавура на вершине. Однако дорога славы не была простой для него. Родившийся в семье спасшихся от Геноцида армян, сын армянского народа преодолел много трудностей и осуществил свою мечту петь и служить искусству", - отметил Гарегин II.

Католикос подчеркнул, как много значило искусство Азнавура для нескольких поколений.

"Талантливый сын армянского народа был также большим гуманистом и патриотом. Азнавур стал своеобразным символом единства армянского народа. Он всегда поддерживал Родину в тяжелые дни, жил национальными достижениями и успехами", - отметил Гарегин II.

Он напомнил, что об этом свидетельствуют многочисленные песни из репертуара певца, посвященные Армении и жертвам Геноцида армян.

"Служа искусству, Азнавур говорил на языке, понятном все народам, говорил об общечеловеческих ценностях, проповедовал заветы мира, справедливости и честности", - отметил Гарегин II.