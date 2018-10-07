Библию перевели на тысячный по счету язык мира

Агентство переводов Библии отпраздновало в Южном Судане перевод на тысячный язык мира, хотя это лишь десятая часть ныне существующих языков, и остальные переводы планируется завершить к 2025 году.

Как сообщает Сhristianpost, тысячи христиан вносят свой вклад в работу переводческой организации Wycliffe Bible Translators, в результате которой Библия переведена уже на десятую часть языков мира.

Расс Херсман (Russ Hersman), директор американского отделения Wycliffe USA, описал трогательные сцены освящения Библии на тысячном языке мира, которым стал язык народности келико в Южном Судане.

«Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек, – говорит Херсман. – В храмах было тесно от желающих участвовать в обряде и внести свою лепту, хотя одному Богу известно, где эти неимущие и обездоленные люди берут монеты на церковные пожертвования. Именно для этих глубоко верующих людей и делался перевод».

В настоящее время продвигаются вперед переводы Библии еще на 2500 мировых языков, и многие из них близятся к завершению, но еще остается порядка 1600 языков (или 22 процента), на которые перевод еще даже и не начинался, по словам Херсмана.

Его переводческая организация реализует проект «Vision 2025», цель которого состоит в том, чтобы перевести Библию на все 7000 языков мира к 2025 году. В этой работе есть свои трудности, связанные хотя бы с тем, что около 45 процентов мировых языков, по прогнозам ученых, могут исчезнуть уже к концу нынешнего столетия по многим причинам – в частности, потому, что не имеют своей письменности. И все же у проекта есть все шансы на успех благодаря целому ряду технологических новшеств, которые позволяют упростить и ускорить процесс перевода.