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В США на водительских правах появилась графа «третий пол»

01:41, 06 октября 2018
Мир
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В США на водительских правах появилась графа «третий пол» / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местное издание Twin Cities Pioneer Press, теперь в графе «пол» жители штата могут выбрать три варианта: Male (мужской), Female (женский) и X (неопределенный - для тех, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом).

Мера эта вызвала в американском обществе неоднозначную реакцию, тем более, что заранее реформа не анонсировалась, а после внедрения законодатели штата выразили свое недовольство, сообщает издание.

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