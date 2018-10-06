В США на водительских правах появилась графа «третий пол»

В американском штате Миннесота получатели водительских удостоверений получили возможность выбирать для записи в документе третий пол.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местное издание Twin Cities Pioneer Press, теперь в графе «пол» жители штата могут выбрать три варианта: Male (мужской), Female (женский) и X (неопределенный - для тех, кто не идентифицирует себя ни с мужским, ни с женским полом).

Мера эта вызвала в американском обществе неоднозначную реакцию, тем более, что заранее реформа не анонсировалась, а после внедрения законодатели штата выразили свое недовольство, сообщает издание.