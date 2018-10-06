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В Беларуси перезахоронили останки 106 солдат Императорской армии, погибших в годы Первой мировой

01:17, 06 октября 2018
Мир
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В Беларуси перезахоронили останки 106 солдат Императорской армии, погибших в годы Первой мировой  / eparhia992.by

В Поставах Витебской области Беларуси на городском кладбище состоялось перезахоронение останков солдат Русской Императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны.

Во время раскопок останков солдат также были найдены православная иконка, погоны, нательные крестики, монеты, гильзы от патронов. Внутри двух гильз находились бумажные вкладыши. По ним и удалось идентифицировать троих воинов 12-й роты 223-го Одоевского полка 56-й пехотной дивизии, сообщает портал БПЦ.

В ходе исторического форума благочинным Верхнедвинского округа БПЦ протоиереем Валерием Вабищевичем была отслужена лития об упокоении. По окончании почетный караул пограничной комендатуры произвел три выстрела прощального салюта.

В ходе исторического форума благочинным Верхнедвинского округа БПЦ протоиереем Валерием Вабищевичем была отслужена лития об упокоении. По окончании почетный караул пограничной комендатуры произвел три выстрела прощального салюта.

/ eparhia992.by

Прах останков солдат Русской Императорской армии был предан земле.

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