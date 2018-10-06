В Беларуси перезахоронили останки 106 солдат Императорской армии, погибших в годы Первой мировой

В Поставах Витебской области Беларуси на городском кладбище состоялось перезахоронение останков солдат Русской Императорской армии, погибших в годы Первой мировой войны.

Во время раскопок останков солдат также были найдены православная иконка, погоны, нательные крестики, монеты, гильзы от патронов. Внутри двух гильз находились бумажные вкладыши. По ним и удалось идентифицировать троих воинов 12-й роты 223-го Одоевского полка 56-й пехотной дивизии, сообщает портал БПЦ.

В ходе исторического форума благочинным Верхнедвинского округа БПЦ протоиереем Валерием Вабищевичем была отслужена лития об упокоении. По окончании почетный караул пограничной комендатуры произвел три выстрела прощального салюта.

Прах останков солдат Русской Императорской армии был предан земле.