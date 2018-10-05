Поджигатель храма Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме сам пришел в полицию

Полиции удалось оперативно раскрыть поджог храма Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме под Екатеринбургом.

После опроса свидетелей, а также осмотра храма полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, который ранее был судим за кражу, сообщает местный портал «Екатеринбург Онлайн».

Пожар случился в ночь с 3 на 4 октября в здании Царского храма, одного из наиболее посещаемых прихожанами и туристами. Огнём частично были повреждены иконостас и малый купол храма.

— Утром того же дня подозреваемый сам явился в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу, но не затем, чтобы написать явку с повинной, а чтобы заявить о якобы имевшей место пропаже личных документов, — рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. — Мужчина был задержан. При допросе он пояснил, что не только поджег храм, но и похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска.

Сейчас выясняется размер ущерба, причиненного храму.