В Карелии под обломками сгоревшего храма обнаружили древний алтарь

Специалисты обнаружили древний алтарный прируб под обломками сгоревшего в Карелии в августе Успенского храма.

Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы региона Марины Кабатюк.

Пожар в Успенской церкви произошел 10 сентября. Предварительной причиной назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. С 24 августа начался сбор пожертвований на восстановление храма.

«Специалисты московского института «Спецпроектреставрация» провели обследование Успенской церкви. В результате работ в нижнем объеме подклета алтаря обнаружена срубная конструкция более древнего пятистенного алтаря на валунном фундаменте», – сказала Кабатюк.

По предположению специалистов, при последней перестройке храма новый алтарь построили над старым, спрятав внутри новой конструкции. Кроме того, эксперты института оценили сохранность элементов памятника, процент утраты исходного материала и ценностные параметры сохранившихся бревен, в том числе и крайне обгоревших.

В настоящий момент организовано временное складирование промаркированных элементов, которые будут перевезены на хранение и изучение. До 15 ноября уцелевшие фрагменты должны быть перевезены в закрытое помещение. До этого момента их сохранность на погосте обеспечит круглосуточная охрана.