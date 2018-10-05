6 октября в армянских храмах по всему миру будут молится об упокоении шансонье Шарля Азнавура

Верховный Патриарх-Католикос всех армян Гарегин II примет участие в похоронах национального героя Армении, французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, которые пройдут в Париже (Франция) 5-6 октября.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, в День объявленного в Армении траура, 6 октября, в полдень во всех армянских храмах по всему миру будет отслужен молебен за упокой души Шарля Азнавура.

Франция будет прощаться с Азнавуром 5 октября со всеми почестями национального героя. Единственный раз в истории Франции, в парижском «Доме инвалидов», где похоронены известные французские военные разных эпох (среди них и Наполеон I Бонапарт), пройдет панихида не военного, а музыканта. Торжественная церемония в память усопшего пройдет по регламенту «Национальной дани уважения», в которой гроб с телом Азнавура будет покрыт флагом Франции, а речь будет произносить президент Французской Республики Эммануил Макрон.

На следующий день, 6 октября, согласно завещанию, великий шансонье будет похоронен в семейной склепе, в монастыре XII века, в коммуне Монфор-л’Амори, рядом с родителями и сыном.

Во Францию на церемонию прощания с Азнавуром отбыла делегация Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.