Ангела Меркель заявила, что в Германии усиливается антисемитизм

В Германии по-прежнему существует антисемитизм, который в последние годы даже отчасти усилился.

Такое мнение, выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Islam-today.

«Мы осознаем, что по-прежнему несем ответственность за преступления во время холокоста. Мы должны признать, что в Германии до сих пор существует антисемитизм, отчасти он даже усилился», - сказала она.

Меркель отметила, что впервые параллельно с межправительственными консультациями прошли германо-израильские консультации по проблеме антисемитизма. Это, по словам канцлера, стало едва ли не главным пунктом ее визита в Израиль, тем более, в условиях, когда «антисемитизм в различных проявлениях остается на повестке дня, в том числе в Германии».