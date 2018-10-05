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Ангела Меркель заявила, что в Германии усиливается антисемитизм

15:07, 05 октября 2018
Мир
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Ангела Меркель и Биньямин Нетаньяху / islam-today.ru

Такое мнение, выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Islam-today.

«Мы осознаем, что по-прежнему несем ответственность за преступления во время холокоста. Мы должны признать, что в Германии до сих пор существует антисемитизм, отчасти он даже усилился», - сказала она.

Меркель отметила, что впервые параллельно с межправительственными консультациями прошли германо-израильские консультации по проблеме антисемитизма. Это, по словам канцлера, стало едва ли не главным пунктом ее визита в Израиль, тем более, в условиях, когда «антисемитизм в различных проявлениях остается на повестке дня, в том числе в Германии».

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