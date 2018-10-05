Письмо Эйнштейна о Боге и религии выставлено на продажу за $1,5 миллиона

Рукописное письмо Альберта Эйнштейна о мыслях про Бога, религии и поиске смысла жизни 3 октября было выставлено на продажу в Нью-Йорке, со стоимостью до 1,5 миллиона долларов.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на аукционный дом "Christie’s", письмо написано на немецком языке, за год до смерти легендарного физика в 1955 году, письмо было отправлено из Принстона, Нью-Джерси, немецкому философу Эрику Гуткинду.

"Слово «Бог» для меня не что иное, как выражение и порождение человеческих слабостей, Библия – коллекция почтенных, но все же довольно примитивных легенд", – пишет физик, наиболее известный своей теорией относительности.

"Никакая интерпретация, какой бы тонкой она ни была, не может изменить мое мнение об этом", - писал Эйнштейн.

Полуторастраничное письмо поступит в продажу 4 декабря, и по оценкам "Christie’s", будет продано за 1-1,5 миллиона долларов. Ранее это письмо было выставлено на аукционе в 2008 году и куплено частным коллекционером за 404 тысячи долларов, говорится в заявлении "Christie’s".

"Это одно из окончательных утверждений в дискуссии «религия против науки»", – отмечает Питер Кларнет, старший специалист по книгам и рукописям в аукционном доме.

В октябре прошлого года записка, которую Эйнштейн дал курьеру в Токио, где он кратко описал свою теорию о счастливой жизни, была продана на аукционе в Иерусалиме за 1,56 млн долларов, сказал представитель аукционного дома "Winner’s".

Письмо, уже показано в Шанхае, и будет демонстрироваться в Нью-Йорке с 30 ноября по 3 декабря, заявил представитель "Christie’s".