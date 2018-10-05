В Минске представят образовательную программу «Православие и протестантизм в диалоге»

Образовательная программа «Православие и протестантизм в диалоге» для представителей Евангелической Церкви Вестфалии (ФРГ) состоится в период с 4 по 8 октября в Минске.

Программа была подготовлена Христианским образовательным центром имени святых Мефодия и Кирилла совместно с Институтом межцерковных связей Вестфалии (MÖWE) в рамках межцерковного сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Евангелической Церковью Вестфалии. Об этом сообщается на официальном сайте БПЦ.

Своей целью программа ставит более глубокое знакомство с жизнью Православной Церкви в Республике Беларусь, богословскими учебными заведениями и богослужебной традицией. В Минск прибудут 14 представителей Евангелической Церкви Вестфалии.

В ходе визита запланирована конференция в Минской духовной академии, экскурсии в Минский Свято-Духов кафедральный собор и Национальный художественный музей (5 октября), посещение Елисаветинского монастыря (6 октября), прихода храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Христианского образовательного центра и Института теологии БГУ, а также мемориального комплекса «Малый Тростенец» (7 октября).