К 2115 году исчезнут более 5 тысяч языков - ученые

Американские ученые рассчитали, что к 2115 году из 6 тыс. существующих на Земле языков исчезнет более 5 тыс., передает Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам ученых, это обусловлено объективными обстоятельствами: меньшие группы подвергаются воздействию больших сообществ и со временем перенимают их культуру, а также язык. При этом некоторые небольшие, но продвинутые общества, например японское, свои языки сохранят.

Исследователи уверены, что подобные процессы происходили на протяжении всей истории человечества. А теперь в качестве катализатора выступают набирающие обороты процессы глобализации.