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Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова пожертвовала 1 млн рублей на православный храм

20:20, 04 октября 2018
Мир
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Валентина Терешкова построила на своей родине храм / rg.ru

Валентина Терешкова передала настоятелю храма в поселке Никульское Ярославской области сертификат на 1 миллион рублей, который она получила на втором Евразийском женском форуме в номинации «Служение делу мира», сообщает "Яррегион".

– Эти средства пойдут на выполнение работ по росписи церкви, – рассказала Валентина Терешкова.

Церковь святителя Николая Чудотворца строилась при непосредственном содействии Валентины Терешковой. 

Храм во имя Николая Чудотворца стал первой церковью, построенной в поселке Никульское. Его возведение началось в июне 2013 года. Спустя пять лет, в этом году, в день 55-летнего юбилея полета Валентины Терешковой в космос, состоялось освящение храма. Сейчас работы на объекте продолжаются.

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