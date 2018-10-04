Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова пожертвовала 1 млн рублей на православный храм

Первая в мире женщина-космонавт пожертвовала 1 млн рублей на православный храм.

Валентина Терешкова передала настоятелю храма в поселке Никульское Ярославской области сертификат на 1 миллион рублей, который она получила на втором Евразийском женском форуме в номинации «Служение делу мира», сообщает "Яррегион".

– Эти средства пойдут на выполнение работ по росписи церкви, – рассказала Валентина Терешкова.

Церковь святителя Николая Чудотворца строилась при непосредственном содействии Валентины Терешковой.

Храм во имя Николая Чудотворца стал первой церковью, построенной в поселке Никульское. Его возведение началось в июне 2013 года. Спустя пять лет, в этом году, в день 55-летнего юбилея полета Валентины Терешковой в космос, состоялось освящение храма. Сейчас работы на объекте продолжаются.