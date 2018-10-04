В монастыре на Ганиной Яме, где были сожжены останки царской семьи, случился пожар

Центральный храм монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом загорелся в ночь на 4 октября.

Горел центральный храм монастыря в Ганиной Яме, где были сожжены останки императора Николая II и его близких, сообщает "Daily Storm".

По данным управления МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 70 квадратных метров, пострадавших нет.

«Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось менее часа, чтобы локализовать огонь в одном из храмов монастыря в городе Среднеуральск. В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава. По предварительным данным, площадь пожара составляет 70 квадратных метров. Огнем повреждены кровля и церковная утварь. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщениирегионального управления МЧС.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Монастырский комплекс на Ганиной Яме под Екатеринбургом построен на месте уничтожения останков семьи последнего российского императора Николая II.