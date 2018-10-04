Умер лауреат Нобелевской премии, автор термина «частица Бога»

В американском городе Рексберг (штат Айдахо) в возрасте 96 лет скончался лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман, который является автором термина «частица Бога».

Как сообщает Islam-today со ссылкой на портал Science News, ученый известен тем, что открыл ряд элементарных частиц: мюоний, антидейтрон, ипсилон-мезон, антинейтрино и мюонные нейтрино. За открытие последнего он и получил в 1988 году Нобелевскую премию по физике.

Примечательно, что ученый не просто занимался наукой, но и способствовал ее популяризации. В 1993 году физик в соавторстве с журналистом Диком Тереси написал книгу о бозоне Хиггса «Частица Бога: если Вселенная - это ответ, то каков вопрос?».