Письмо Григория Распутина игуменье тобольського женского монастиря выставлено на аукцион

На торги российского аукционного дома «Литфонд» выставят письмо царедворца Григория Распутина, в котором упоминается Николай II.

В четверг, 4 октября, Аукционный дом „Литфонд“ выставит на торги свыше 400 лотов, среди которых редкие книги, автографы, исторические бумаги, фотографии, плакаты и открытки. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Письмо Руспутина адресовано игуменье Марии в Иоанно-Введенский Тобольский женский монастырь. Письмо датировано январем 1910 года. Его первоначальная цена — 650−700 тыс рублей.

По мнению экспертов, представленный документ является редким и ценным с антикварной и историко-культурной точки зрения артефактом, практически не встречающимся в свободном обращении. Документ представляет интерес для музеев, архивов и библиотек, а также имеет несомненное коллекционное значение.