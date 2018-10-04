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Письмо Григория Распутина игуменье тобольського женского монастиря выставлено на аукцион

00:46, 04 октября 2018
Мир
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Письмо Руспутина адресовано игуменье Марии в Иоанно-Введенский Тобольский женский монастырь / litfund.ru

В четверг, 4 октября, Аукционный дом „Литфонд“ выставит на торги свыше 400 лотов, среди которых редкие книги, автографы, исторические бумаги, фотографии, плакаты и открытки. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

/ litfund.ru

Письмо Руспутина адресовано игуменье Марии в Иоанно-Введенский Тобольский женский монастырь. Письмо датировано январем 1910 года. Его первоначальная цена — 650−700 тыс рублей.

По мнению экспертов, представленный документ является редким и ценным с антикварной и историко-культурной точки зрения артефактом, практически не встречающимся в свободном обращении. Документ представляет интерес для музеев, архивов и библиотек, а также имеет несомненное коллекционное значение.

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