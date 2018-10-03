В Армении богословы говорили о судьбе Библии в современном мире

С 28 сентября по 2 октября в Эчмиадзине (Армения) прошла международная конференция «Священное Писание в меняющемся мире», организованная Объединенными Библейскими обществами (UBS) при участии представителей Поместных Православных Церквей и древневосточных Церквей.

В форуме приняли участие делегаты Поместных Православных Церквей, древневосточных Церквей, а также архиепископ Абуджи кардинал Джон Онайекан (Римо-Католическая Церковь), сообщает patriarchia.ru.

Со стороны Библейских обществ в конференции приняли участие генеральный секретарь Объединенных Библейских обществ Майкл Перро, руководители и представители национальных Библейских обществ Армении, Ливана, Индии, Турции, Сербии, Румынии, Греции, Австрии, Германии, Финляндии, Великобритании, Японии, Кении и Нигерии.

На конференции были представлены доклады, посвященные месту Священного Писания в жизни Православной Церкви и в жизни древних Церквей Востока, а также соработничеству христианских Церквей с Объединенными Библейскими обществами и с национальными Библейскими обществами в деле распространения Священного Писания в разных странах мира, включая проблемные регионы Азии и Африки, население которых страдает от нищеты и военных конфликтов.

По итогам работы конференции был принят меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Объединенными Библейскими обществами с одной стороны, и Православной Церковью и древневосточными Церквами, с другой.

Также делегаты конференции приняли участие в презентации видеодиска «Евангелие от Луки на языке жестов», выпущенного Армянским Библейским обществом совместно с Армянской Апостольской Церковью. Презентация состоялась в Ереванском кукольном театре.