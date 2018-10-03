В Турции археологи изучают 400 древних рисунков в храме Зевса

Около 400 рисунков были найдены в Храме Зевса в древнем городе Айзаной, который расположен в западной Анатолии (Турция).

Они были обнаружены группой исследователей под руководством Элиф Озер (Elif Özer) из Университета Памуккале, сообщают "News UA" со ссылкой на "The Daily Sabah".

Эти рисунки были отнесены к пяти или шести временным группам людей, начиная от тех, кто жил в городе в византийскую эпоху и использовал храм как христианскую церковь, до тюрков Чавдар, которые жили в городе в двенадцатом и тринадцатом веках.

«Там, например, были воины и полководцы. Эти фигуры были нарисованы рядом с фигурами лошадей. Есть рисунки, которые были сделаны меньшими по размеру и, вероятно, изображали врага. Есть фигуры кавалерии и охотников. Внутри храма, как правило, находятся рисунки с ритуальной тематикой. Также здесь мы видим комузских игроков и менестрелей», – сказала Озер.

Ученый также указала, что христиане византийской эпохи вписали сотни крестов на стенах храма и превратили алтарь Зевса около восточного входа храма в печь, где исследователи обнаружили хлебное уплотнение с крестом.

«Это показывает, что животные со знаком креста были запечатаны в тесто и предназначались в жертву», – сказала она.