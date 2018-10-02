Польский суд обязал Церковь выплатить компенсацию жертве священника-педофила

Апелляционный суд Польши оставил в силе решение суда первой инстанции о том, что церковь обязана компенсировать женщине, подвергшейся сексуальному насилию со стороны католического священника, один миллион злотых ($268 тысяч).

Таким образом, суд постановил, что церковь несет ответственность за преступления своих священнослужителей, сообщает Reuters.

В январе окружной суд Познани обязал церковь выплатить миллион злотых компенсации и выплачивать пенсию в размере 800 злотых ежемесячно женщине, которую в подростковом возрасте насиловал священнослужитель.

По словам главы фонда Ней lekajcie sie (Не бойся), занимающейся поддержкой жертв священников-педофилов, это первый случай, когда в Польше суд признал церковь ответственной за сексуальные преступления своего духовенства.

Священник был арестован в 2008 году и осужден в 2010 году к четырем годам лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки.

Напомним, что Папа Римский Франциск I признал провальными действия Римско-католической церкви в борьбе с проявлениями педофилии среди священников.