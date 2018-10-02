В Египте ученые обнаружили гробницу эпохи V династии фараонов

В Египте обнаружена крупная гробница, возраст которой, по предварительным оценкам, составляет порядка 4500 лет.

Ценную находку в окрестностях некрополя Саккара под Каиром сделала группа чешских археологов, сообщает Islam-today.

Как в беседе с журналистами сообщил глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири, гробница выполнена из известняка и кирпича. Принадлежала она человеку по имени Ка Ирас, жившему в эпоху V династии древнеегипетских фараонов (2504 – 2347 годы до нашей эры.

Судя по выгравированным надписям на стенах, мужчина занимал должность поверенного в делах фараона. Напомним, в археологическом комплексе Саккара находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).