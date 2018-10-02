В дагестанской мечети нашли замурованные тысячелетние рукописи
19:10, 02 октября 2018Мир
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Написаны труды на арабском языке / islam-today.ru
В одной из дагестанских мечетей нашли уникальные древние рукописи, возраст которых исчисляется несколькими веками.
Находку, стоимость которой может достигать миллионов долларов, сделали в высокогорном ауле Чираг, сообщает Islam-today.
Манускрипты, которые были замурованы в стене, представляют собой революционные открытия древних ученых по самым разным наукам - астрономии, медицине и математике.
Написаны труды на арабском языке – именно он являлся в те времена языком науки. Интерес к находке уже проявили ученые и исследователи со всего мира.
Сейчас с ценнейшими документами работают реставраторы.
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