цей матеріал доступний українською

В дагестанской мечети нашли замурованные тысячелетние рукописи

19:10, 02 октября 2018
Мир
7362 0
Написаны труды на арабском языке / islam-today.ru

Находку, стоимость которой может достигать миллионов долларов, сделали в высокогорном ауле Чираг, сообщает Islam-today.

Манускрипты, которые были замурованы в стене, представляют собой революционные открытия древних ученых по самым разным наукам - астрономии, медицине и математике.

Написаны труды на арабском языке – именно он являлся в те времена языком науки. Интерес к находке уже проявили ученые и исследователи со всего мира.

Сейчас с ценнейшими документами работают реставраторы. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter