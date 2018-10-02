В Китае после ремонта открыли "Висящий храм", которому более 1,5 тысячи лет

В Китае после ремонта открылось "самое ненадежно расположенное здание в мире".

Как сообщает российское информагенство со ссылкой на CGTN, на севере страны неподалеку от Датуна открыли храм, возраст которого составляет более полутора тысяч лет. Знаменитое строение пришлось чинить после того, как на его крышу обвалилась скала.

В ходе работ были предприняты меры по защите храма от падающих камней, а также обновлены 400 залов и комнат.

Храмовый комплекс Сюанькун-сы (Висячий монастырь), был построен 491 году на скале около священной горы Хэншань в провинции Шаньси в Китае. Он уникален тем, что объединяет буддийские, даосские и конфуцианские алтари..

В монастыре вдоль отвесной стены расположено около 40 залов и павильонов. Здания держатся на деревянных сваях, упирающихся в скалу. Сама скала используется также как задняя стена помещений, выемки в скале сделаны для изображений и статуй Будды. Всего в монастыре стоят 80 статуй из разных материалов.

Монастырь с 1982 охраняется как национальный памятник КНР.