В нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка о христианском наследии Армении

Католикос всех армян Гарегин II и премьер Армении Никол Пашинян приняли участие в церемонии открытия выставки «Армения!» в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Как сообщает "Благовест-Инфо", на выставке, которая продлится до 19 января следующего года представлено 140 музейных единиц – позолоченные реликварии, хачкары – кресты-камни, литургические предметы, печатные книги – из музеев Армянской Апостольской Церкви разных стран мира, Государственного музея истории Армении, Ереванского института-хранилища древних рукописей «Матенадаран», а также частных коллекций.

В коллекции представлены экспонаты, охватывающие 14 веков армянской истории – начиная с IV века, когда Армения приняла христианство в качестве государственной религии, по XVII век, когда развивалось армянское книгопечатание. Почти все экспонаты впервые показываются в США.

Выступая на церемонии открытия выставки, армянский Католикос подчеркнул, что коллекция была собрана так, чтобы посетители смогли увидеть, представить и понять значимость влияния христианства на культуру армян.

«Наша родина, наш язык, наша Церковь, наши книги, святыни и вера – это все то, что мы, как народ хранили и охраняли, и это то, что идентифицирует нас как народ и нацию. И в условиях страны, лишенной государственности, именно Церковь помогала нам развиваться», – сказал Гарегин II.