В Индонезии после землетрясения нашли тела 34 детей под завалами храма

Тела 34 детей были найдены под церковью в Палу, в Индонезии, которая была разрушена в результате землетрясения и цунами.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "The Independent".

Спасатели рассказали, что 34 ребенка были в "исследовательском лагере христианской Библии" и спрятались в церкви. В результате землетрясение разрушило здание и она обрушилась прямо на них.

Найдены тела детей были в Сиги Биромару, непосредственно возле Палу, во вторник. Местонахождение еще 52 детей из этого же церковного лагеря до сих пор не известно. В Индонезии опасаются, что они также могли попасть под завалы церкви, или других зданий.

По последним данным, в Индонезии, известно как минимум о 1234 погибших. Еще тысячи могут до сих пор находиться под обломками. Кроме этого, около 60 тысяч человек были перемещены и нуждаются в помощи.