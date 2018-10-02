В Чехии четыреста костелов и часовен нуждаются в серьезной реставрации

Четыреста костелов и больших часовен в Чешской Республике нуждаются в серьезных восстановительных работах.

Пятьдесят объектов находятся в плачевном состоянии – у части из них провалились крыши или вовсе целыми остались только наружные стены, сообщает "Радио Прага".

В наихудшем состоянии, по мнению специалистов, находятся два костела в регионе моравского университетского города Оломоуц – костел Святейшей Троицы в Естржаби и костел Всех Святых в Оловене. Большая часть ветхих сакральных объектов была возвращена в рамках церковной реституции.

«Главная проблема заключается в том, что на многих церковных архитектурных памятниках сказались десятилетия без надлежащего текущего ремонта. Именно поэтому нельзя ожидать, что за 2-3 года все вдруг будет восстановлено», – комментирует секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пршибыл.

Напомним, что в связи с реализованным урегулированием имущественных отношений между церквями и государством поток бюджетных средств, определенный на зарплаты духовенства, каждый год сокращается на 5%. Отчисления прекратятся в 2030 году. Еще через 13 лет будет завершена выплата финансовых компенсаций за невозвращенное церковное имущество.

Восстановление костелов и часовен проходит на средства церквей, но под пристальным надзором специалистов, занимающихся охраной памятников архитектуры.