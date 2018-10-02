В Татарстане поклонники запрещенного к служению священника напали на епископа

В Татарстане прихожане напали на епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена (Щипелева), нанеся ему телесные повреждения и порвав рясу.

Было установлено, что к избиению причастны сторонники запрещенного в служении священника из Болгара Владимира Головина, которого отстранили, в частности, за советы смотреть порно, сообщает EADaily.

По словам диакона Артемия Сильвестрова, в тот день на богослужении присутствовал Головин в одном подряснике и без креста (как и полагается запрещенному в служении священнику).

"Всю службу он простоял в храме немым укором в окружении своих фанатов. По окончании службы запрещенный протоиерей не подошел под благословение к своему архиерею и сразу же уехал. Немедленно по его отъезде группа агрессивно настроенных людей попыталась устроить владыке "допрос" — мол, как, да почему "наш дорогой батюшка" запрещен в служении. Епископ Пармен начал объяснять ситуацию с Головиным, но разъяренные головинцы буквально "зажали Владыку и всех, кто с ним, в тиски". Кое-как архиерею и новому благочинному удалось пробраться в трапезную, но агрессивные головинцы (говорят с палками) ворвались и туда", — написал диакон Сильвестров в соцсети.

По словам очевидцев, епископу Пармену пришлось "полтора часа успокаивать обезумевшую головинскую паству". Владыку не отпускали и участковому села Три Озера пришлось вызвать наряд полиции из райцентра. Только прибывшие полицейские помогли епископу Пармену вырваться.

Ранее в Татарстане протоиерея Владимира Головина временно отстранили от служения. Вышестоящие священнослужители поручили отказаться ему от деятельности, "вносящей соблазн в жизнь церкви". При этом в его публичных выступлениях нашли высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом". К примеру, как сообщается, он брал плату за "соборную молитву по соглашению", а за дополнительные деньги обещал "усилить ее".

В епархии также посчитали неподобающими для сана священника его "совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят", "публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья", идею "воспевания богослужебного гимна во время близости с супругой" или, например, сравнение военного подвига с самоубийством. В дальнейшем, как отмечается, если священник продолжит вести эпатажные проповеди, он может быть лишен сана.