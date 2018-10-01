В Аргентине преступники стреляли по церкви в ответ на то, что священник осудил наркоторговцев

Было совершено жестокое нападение на приход Марии Нашей Царицы в городе Розарио в Аргентине.

Священник этого прихода считает, что нападение является акцией запугивания в ответ на то, что он недавно осудил местные банды наркоторговцев, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство CNA.

Вооруженные преступники во время нападения стреляли по церкви и школе, здания которых расположены рядом. Семь пуль повредили фасад храма, а еще пять – двери школы.

Местная полиция начала расследование. Священник Хуан Пабло Нунез считает, что нападение – дело рук наркоторговцев. Несколько недель назад он начал говорить в проповедях о проблемах с наркотиками и с тех пор начал получать угрозы.

За четыре недели до нападения священник начал просить местные власти совершить необходимые шаги для того, чтобы «положить конец отсутствию общественной безопасности».

Местный генеральный викарий выразил поддержку священнику, приходу и школьному сообществу. Он попросил верующих молиться о разрешении сложной ситуации, а власти призвал к преодолению финансовых схем, поддерживающих наркоторговлю и массовое распространение оружия, которые вызывают столько смертей в городе.