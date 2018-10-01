В Англии в 2017 году зарегистрировали 7 мальчиков по имени Люцифер

По данным Управления национальной статистики, семь мальчиков были названы именем Люцифер в Англии и Уэльсе в 2017 году.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Сatholic Нerald".

Имя, которое чаще всего применяется по отношению к дьяволу до его падения, стало популярным с прошлого года, когда четыре мальчика получили его.

Популярность этого имени связывают с показанной по телевидению полицейской драмой Netflix Lucifer, в которой присутствует дьявол в качестве владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе.

Согласно статистике, еще три мальчика в 2017 году были названы Johnpaul (записаны как одно слово) по сравнению с 18 John-Pauls. Были также 233, которых назвали именем Франциск, и 91 ребенок был назван именем Бенедикт.