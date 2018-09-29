Индонезийский юноша, дрейфовавший в Тихом океане 49 дней, укреплял себя чтением Библии и молитвой

19-летний индонезиец Алди Новель Адиланг 49 дней продрейфовал в Тихом океане. Вынести испытание ему помогли чтение Библии и молитва.

В открытый океан на небольшом плоту юношу унесло в середине июля примерно в 80 милях от побережья Индонезии, где он в тот момент работал на ромпонге (плавучей рыболовной ловушке), сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на сайт «Christian Headlines».

За 49 дней ловушка с человеком на плоту продрейфовала тысячи миль в направлении от острова Гуам. Изменить направление дрейфа юноша не мог, так как у него не было ни весел, ни паруса, ни мотора.

Запасы провианта у парня закончились уже через несколько дней плавания, а потому ему пришлось питаться рыбой, слегка обжаренной на щепках, и пить морскую воду, которую он немного опреснял через собственную сложенную одежду.

— Алди, по его словам, был сильно напуган и подавлен, и часто плакал в первые дни дрейфа. Иногда он видел большие суда, и каждый раз его охватывала надежда на спасение. За все время дрейфа он видел 10 судов, но все они прошли мимо – то ли не заметив его сигналы бедствия, то ли не пожелав потратить драгоценное время и топливо ради его спасения, — рассказал индонезийский дипломатический работник консульской службы в Осаке (Япония) Фаджар Фирдаус.

Отмечается, что, в конце концов, юноша оказался в настолько подавленном состоянии, что стал задумываться о самоубийстве. Однако от намерения броситься в океан и утопиться, по его признанию, его удержал вспомнившийся совет родителей молиться Богу во время трудностей.

К счастью, в вещах Алди Адиланга нашлась Библия, подаренная родителями, которую он и стал читать. Кроме того, юноша стал молиться о том, чтобы ему хватило сил побороть отчаяние.

И вот, только лишь 31 августа, дрейфовавшего юного индонезийца заметило крупное судно — контейнеровоз «Arpeggio» панамской регистрации. Парень стал привлекать к себе внимание, размахивая рубашкой. На борту судна заметили человека на плоту и поспешили на помощь. Из-за больших волн и сильного ветра судну лишь с четвертого раза удалось приблизиться к дрейфовавшему и спасти его.

— Алди бросился в море, с трудом поймал конец в волнах и уцепился за него из последних сил. В конце концов, команде судна удалось его подтянуть и втащить на борт, — отметил Фаджар Фирдаус.

Команда судна передала парня консульской службе Индонезии в японской Осаке через неделю после спасения, 6 сентября. Еще через два дня его отправили самолетом в родной город Манадо. Как рассказал индонезийский консул в Осаке Мирза Нирхидаят, Алди Адиланг здоров и чувствует себя хорошо.