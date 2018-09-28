Возле реки Иордан археологи обнаружили доказательства истинности сведений из Библии

Возле реки Иордан археологи нашли возможные свидетельства исхода евреев из Египта – это остатки стоянки кочевников, пересекших Иордан и осевших в нагорьях Израиля.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", Книга Исход, вторая в Библии, всегда была предметом нескончаемых научных споров касательно ее исторической точности, поскольку многие ученые сомневаются в том, что древние израильтяне действительно пришли в эту землю из Египта. Однако археологи Ральф Хоукинс (Ralph Hawkins) и Давид Бен-Шломо (David Ben-Shlomo) недавно сообщили, что раскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет аль-Мастарах принесли важные исторические свидетельства и вещественный материал, проливающий свет на этот вопрос. Остатки жилищ, керамика и вещественные находки с обнаруженной стоянки кочевого племени дают основания предполагать, что это могли быть еврейские переселенцы из Египта.

По данным британского издания Daily Express, Бен-Шломо высказал мнение, что остатки обнаруженной стоянки можно считать доказательством истинности сведений, приводимых в Библии.

«Мы пока еще не собрали достаточно твердые свидетельства того, что эти стоянки датируются периодом появления в этих местах первых израильтян, но это весьма возможно, – отметил Бен-Шломо. – Если имеющиеся вещественные свидетельства будут подкреплены дальнейшими раскопками, тогда можно будет определенно утверждать, что эти переселенцы были первыми израильтянами, которые пришли в эти земли с востока, прошли далее за Иордан и осели в нагорьях земли Израильской».