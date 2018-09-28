Кёльнский собор украсили световой инсталляцией к 100-летию окончания Первой мировой

В период с 26 по 30 сентября фасад знаменитого Кельнского кафедрального собора, внесенного ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия, впервые в его истории в вечернее время украшает световая инсталляция.

Как сообщает "Азертадж", она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Ее девиз — "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир!").

Такую акцию специально решено провести в рамках паломничества, проходящего в эти дни в Кельнском соборе, с целью привлечь к ней таким образом внимание как можно большего количества людей. Посредством необычной световой инсталляции ее создатели направили четкий посыл всему миру: Германия выступает против ненависти и вражды!

"Мир", "Разоружайтесь!", "Гражданское мужество" — такие надписи мелькают на южном фасаде самой известной церкви Германии от портала до самой вершины. Надписи и знаки, из которых составляются изображения на стене, выводятся с помощью примерно двух десятков мощных прожекторов.

Отрывки из Реквиема номер 1 до минор Луиджи Керубини и произведения "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир") Баха (Johann Sebastian Bach) — таково музыкальное сопровождение проекции, которая каждый вечер стартует в 20 часов. В это же время в Кельнском соборе проходят и другие яркие мероприятия. Одно из них — представление "Ночь мистики", участие в котором принимает хор Ливерпульского кафедрального собора.